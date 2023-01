Die Australian Open der Frauen sind entschieden. In einem spannenden Finale gewinnt Aryna Sabalenka ihren ersten großen Titel.

Sabalenka erstmals Grand-Slam-Siegerin: Finalsieg in Melbourne gegen Rybakina

Aryna Sabalenka in Aktion.

Aryna Sabalenka in Aktion. Ng Han Guan/AP

Die 24 Jahre alte Belarussin Aryna Sabalenka setzte sich bei den Australian Open im hochklassigen Finale der Frauen gegen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina aus Kasachstan mit 4:6, 6:3, 6:4 durch und gewann als erste Spielerin ein Major-Turnier unter neutraler Flagge. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dürfen Russen und Belarussen in Melbourne nur als neutrale Athleten antreten.

Bei ihrer Grand-Slam-Finalpremiere in der Rod Laver Arena steigerte sich Sabalenka, nachdem sie erstmals in diesem Jahr einen Satz abgeben musste. Im dritten Durchgang gelang ihr das am Ende entscheidende Break zum 4:3. Ihren vierten Matchball verwandelte sie nach 2:28 Stunden. Neben dem Titel und dem Preisgeld von umgerechnet rund 1,95 Millionen Euro darf sich Sabalenka auch über den Aufstieg auf Platz zwei der Weltrangliste freuen.

Zweiter Platz: Rybakina gewinnt über eine Million Euro Preisgeld

Die gebürtige Russin Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan startet, klettert als erste Spielerin der Nation in die Top-Ten und kann sich mit einem Preisgeld von 1,06 Millionen Euro trösten.