Säbelantilopen als neue Attraktion im Magdeburger Zoo

Magdeburg -Der Magdeburger Zoo ist um eine Attraktion reicher. Zwei Säbelantilopen seien neu im Tierbestand, sagte eine Sprecherin des Zoos am Donnerstag. Die Tiere aus einem Safaripark in Belgien und einem Zoo in Ungarn seien in ihr Gehege gebracht worden. Die Tiere leben dort in Gemeinschaft mit Rothschildgiraffen, Grevy-Zebras, Blessböcken und Defassa-Wasserböcken.

Mit der Haltung will der Zoo einen Beitrag zum europäischen Artenschutzprogramm für die in freier Wildbahn ausgerottete Art leisten. Zur Populationsstärkung ist zukünftig eine Zucht für diese Antilopenart in Magdeburg geplant. In den 1990er Jahren wurde die Säbelantilope in ihren nordafrikanischen Ursprungsgebieten als Ergebnis von Bürgerkrieg, Wilderei und Dürreperioden ausgerottet.