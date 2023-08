Amoklauf an Schule in Bischofswerda: Achtjähriger Junge schwer verletzt

Ein 16-Jähriger hat am Mittwoch einen Achtjährigen auf dem Gelände einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Tatverdächtige zündete sich nach ersten Erkenntnissen selbst an und wurde anschließend gelöscht, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Er wurde festgenommen und befindet sich in medizinischer Behandlung.

In der Schule im Landkreis Bautzen war am Morgen gegen 9.45 Uhr Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Schulgebäude wurde geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Gegen Mittag meldete die Polizei, dass die Gefahrensituation „mittlerweile wieder vorüber“ sei. Polizeikräfte waren aber weiter vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Jugendlichen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die genauen Umstände und das Motiv der Tat waren zunächst unklar.

Verletzter Junge wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht

Das verletzte Kind wurde nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Zustand des Jungens sei stabil. Es handele sich um einen Drittklässler. Er sei an Kopf und Hals verletzt worden.

Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) reagierte mit Fassungslosigkeit auf die Bluttat. „Ich bin einfach nur schockiert und zutiefst betroffen. Das geht einem durch und durch“, sagte das Stadtoberhaupt am Mittwoch unmittelbar am Tatort. Er wünsche vor allem dem Opfer, dass es durchkomme. Zugleich hoffe er für alle Beteiligten - Schüler, Lehrer und Hausmeister - das Geschehene verarbeiten zu können.

In dem Schulkomplex sind eine Grundschule und eine Oberschule untergebracht. Bischofswerda liegt östlich von Dresden im Landkreis Bautzen.

Hinweis: In einer früheren Version hieß es, ein achtjähriges Mädchen sei verletzt worden. Die Polizei hat ihre Angaben korrigiert.