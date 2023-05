Sachsen: Männer feiern mit Hakenkreuz und Reichsadler verspäteten Vatertag

Ein Video in den sozialen Netzwerken erhitzt derzeit die Gemüter. Im sächsischen Döbeln kam es offenbar zu einer Neonazi-Gartenparty.

Am Freitag soll es im sächsischen Döbeln zu einer Party von Neonazis gekommen sein. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt mehrere Männer im Freien, hinter ihnen ein Pavillon mit Hakenkreuz-Flagge und Reichsadler. Gefilmt hat eine Frau, die mit ihren Hunden spazieren geht. Was ist bekannt?

Im Video ist erkennbar, wie mehrere Männer grillen und Bier trinken. Im Hintergrund sind rechtsextreme Symbole gut sichtbar aufgehängt. Die Spaziergängerin fragt daraufhin: „Wisst ihr, dass das strafbar ist?“ Woraufhin einer der Männer lediglich mit einem Schulterzucken reagiert. Man feiere den Männertag, heißt es. Der Vatertag war allerdings am Vortag, wie auch die Spaziergängerin anmerkte. „Dafür trinken wir nicht so viel, weil es ja einen Tag später ist“, rechtfertigte sich der Mann im grünen Oberteil.

Polizei: Anzeige wurde aufgenommen

Kurz darauf war die Unterhaltung beendet und die Frau wurde von dem Gelände verwiesen. Die sächsische Polizei erklärte nach dem Vorfall auf Twitter, dass eine entsprechende Anzeige gegen die Gruppe vor Ort aufgenommen worden ist. Zuvor schrieb die Frau, dass sie bereits vorher die Ordnungshüter informiert hatte – ohne Reaktion. Auf die Frage der Polizei, ob sie die Kollegen bereits informiert habe, gab sie an: „Ja, aber hielt wohl keiner für nötig zu kommen.“ Mittlerweile hat das Video über 100.000 Klicks und wurde hundertfach geteilt.