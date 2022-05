Der britische Popstar Harry Styles („Watermelon Sugar“) hat in London einen Auftritt unterbrochen, um einem Fan in Not zu helfen. Gegen Ende seines Konzerts am Dienstag sang Styles seinen Hit „Sign of the Times“, als er die erschöpfte Person im Publikum bemerkte. Sofort stoppte der frühere One-Direction-Sänger die Musik, ließ das Licht einschalten und bat andere Fans darum, Platz für das Sicherheitspersonal zu machen.

„Geht’s allen anderen gut? Seid ihr okay?“, fragte Styles, der in Berlin einen Pop-up-Store hat. Erst nach mehreren Minuten, als sich Mitarbeiter der Halle und Umstehende um die Betroffene gekümmert hatten, setzte der 28-Jährige seine Show fort. Unter dem ohrenbetäubenden Jubel der rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer begann er „Sign of the Times“ von vorn.

Styles, der vor kurzem als Headliner beim Coachella-Festival in Kalifornien aufgetreten war und im Sommer mehrere Stadion- und Hallenkonzerte geben wird, trat unter dem Motto „One Night Only in London“ in der verhältnismäßig kleinen Halle auf, um sein drittes Album „Harry’s House“ zu präsentieren. Die Karten für das Konzert in der berühmten Brixton Academy waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Um sich am Show-Tag die besten Plätze zu sichern, hatten einige Fans tagelang vor der Konzerthalle ausgeharrt.

In Deutschland können Styles’ Fans ihr Idol im Juni im Hamburger Volksparkstadion erleben. Außerdem tritt er im Juli in München, Berlin und Köln auf.