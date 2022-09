Die US-amerikanische Sängerin Doja Cat hat sich über die musikalischen Einflüsse auf ihr neues Album geäußert. In einem Interview mit CR Fashion Book bekennt sich die 26-Jährige als Fan deutscher Rave-Musik.

Sie stehe gerade auf „diesen deutschen Rave-Vibe aus den Neunzigern“, so die Sängerin im Interview. Bereits als Kind habe sie die Musik und dazugehörige Mode geliebt. Allerdings betont Doja Cat, bei ihr gehe es um „Rave-Kultur, nicht House“.

Doja Cat heißt mit bürgerlichem Namen Amalaratna „Amala“ Zandile Dlamini. Mit ihrem zweiten Studioalbum „Hot Pink“ schaffte sie 2020 den internationalen Durchbruch. In diesem Jahr gewann sie ihren ersten Grammy in der Kategorie „Pop Duo Performance“ für den Song „Kiss me more“, den sie gemeinsam mit der US-Amerikanischen Sängerin SZA aufnahm.