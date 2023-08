Gegen die US-Sängerin Lizzo könnte es möglicherweise weitere Anschuldigungen geben. Die teilte der Anwalt der Sängerin, Ron Zambrano, am Mittwoch mit. Er habe Anfragen mit ähnlichen Vorwürfen von mindestens sechs weiteren Personen erhalten, so Zambrano. Diese Behauptungen würden nun geprüft.

Es gehe unter anderem um ein sexualisiertes Arbeitsumfeld und ausstehende Bezahlung, heißt es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Lizzo wehrt sich auf Instagram gegen Vorwürfe

Vorige Woche hatten drei Tänzerinnen vor Gericht in Los Angeles Klage gegen Lizzo eingereicht. Das Arbeitsumfeld auf Lizzos Konzerten sei von einer „übersexualisierten Atmosphäre“ geprägt und es habe Vorfälle von Diskriminierung und sexueller Belästigung gegeben, machen sie darin geltend.

Weiter heißt es, Lizzo habe ihr Tanz-Team einem „qualvollen“ Vortanzen unterzogen, nachdem sie ihnen vorgeworfen hatte, während der Auftritte Alkohol getrunken zu haben. Darüber hinaus beschuldigen die drei Tänzerinnen die Sängerin, eine Tänzerin wegen ihrer Gewichtszunahme angegangen zu habe.

„Normalerweise antworte ich nicht auf falsche Vorwürfe, aber diese sind genauso unglaublich wie sie klingen und zu empörend, um nicht darauf zu reagieren“, schrieb Lizzo am vergangenen Donnerstag bei Instagram.

„Diese aufgebauschten Geschichten kommen von früheren Angestellten, die schon öffentlich zugegeben haben, dass ihnen gesagt wurde, dass ihr Verhalten unangemessen und unprofessionell war.“ Nichts nehme sie ernster als den Respekt für Frauen, schrieb Lizzo weiter. Die Vorwürfe hätten sie verletzt.

Die Musikerin, die mit gebürtigem Namen Melissa Jefferson heißt, hatte 2019 mit „Cuz I Love You“ ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. Sie ist auch klassisch ausgebildete Flötenspielerin und Rapperin.