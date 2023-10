Das Wählerpotenzial für die Partei, die Sahra Wagenknecht gründen will, ist groß: 27 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, für sie zu stimmen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung. 1002 Deutsche wurden in dieser Woche dafür befragt.



55 Prozent können es sich der Umfrage zufolge nicht vorstellen, die neue Partei zu wählen. 18 Prozent hatten auf die Frage keine Antwort.

Im Osten Deutschlands kann sich der Umfrage zufolge sogar fast jeder Dritte – 32 Prozent der Wahlberechtigten – vorstellen, für eine Wagenknecht-Partei zu stimmen. Unter Anhängern der AfD, in Ost wie West, ist das Interesse sogar noch größer. 40 Prozent gaben an, dass sie sich vorstellen können, Wagenknechts Partei zu wählen.



Am Montag will Wagenknecht, bisher Politikerin der Linkspartei, ihre Pläne auf einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen. Sie werde zunächst einen Verein gründen, der die Parteigründung vorbereiten soll, heißt es. Der Verein soll den Namen „Bündnis Sahra Wagenknecht“ tragen – abgekürzt BSW. Bis zu 15 Abgeordnete der Linken im Bundestag könnten sich einem Bericht im Tagesspiegel zufolge der neuen Partei anschließen.