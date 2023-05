Saisonbeginn: Das sind Berlins schönste Wasserspielplätze

Ab Donnerstag sind die Planschen in der ganzen Stadt geöffnet, wenn es über 25 Grad warm ist. Eine Auswahl der besten Orte.

Am 25. Mai haben die Wasserspielplätze in Berlin wieder geöffnet.

Die Saison für Berlins Wasserspielplätze beginnt am Donnerstag, den 25. Mai. In der ganzen Stadt werden die Planschen wieder ab einer Temperatur von 25 Grad betrieben. Das Hauptstadtportal Berlin.de veröffentlichte eine Liste mit den schönsten Orten. Hier eine Auswahl:

Wasserspielplätze in Mitte: Weydemeyerstraße

Goethepark

Schillerpark

Eichendorffstraße

Volkspark Weinbergsweg

Die Plansche in der Singerstraße wird derzeit umgebaut und soll ab Juli in Betrieb gehen

Wasserspielplätze in Charlottenburg Spielbrunnen am Stuttgarter Platz

Spielbrunnen in der Leonhardtstraße

Wasserspielplätze in Kreuzberg: Spielplatz Wrangelstraße

Spielplatz Besselberg

Natur- und Wasserspielplatz Pauli am Landwehrkanal

Wasserspielplätze in Friedrichshain Volkspark Friedrichshain

Forckenbeckplatz

Boxhagener Platz

Wasserspielplätze in Lichtenberg: Mellenseepark

Plansche im Rudolf-Seiffert-Park

Wasserspielplätze in Marzahn: Sprühplansche am Grünzug Geraer Ring

Wasserspeiplatz Clara-Zetkin-Park

Wasserspielplätze in Prenzlauer Berg: Plansche am Spielplatz Einsteinpark

Plansche am Weißen See

Wasserspielplätze in Treptow: Waldspielplatz Plänterwald

Plansche im Plänterwald

Waldspielplatz in Wilmersdorf: Wasser-Werkstatt des Wassermuseums

Wasserspielpumpe am Olivaer Platz

Wasserspielplatz Habermannplatz

Die Wasserspielplätze werden an Tagen über 25 Grad von 10 bis 19 Uhr betrieben. Die Wasserspielbereiche sind zum Teil mit einer automatischen Steuerung ausgestattet, so dass der Betrieb erst bei der tatsächlichen Temperatur aufgenommen wird. Bei Gewitter- und Sturmvorhersagen ist kein Betrieb möglich. Die Saison endet voraussichtlich am 27. August.