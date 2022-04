Der Ferrero-Konzern geht wegen des aktuellen Salmonellen-Ausbruchs und den damit verbundenen Produktrückrufen von einem finanziell schlechteren Frühjahr aus. „Selbstverständlich rechnen wir mit Einbußen in unserem Ostergeschäft“, teilte Ferrero Deutschland mit. „Allerdings hat momentan die lückenlose Aufarbeitung des Sachverhalts höchste Priorität für uns.“ In der vergangenen Woche hatte das italienische Unternehmen auf Behördenanweisung seine Fabrik im belgischen Arlon schließen müssen, nachdem zuvor Hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa mit dort produzierten Süßigkeiten in Verbindung gebracht worden waren.

Konkret werden jetzt alle „Kinder“-Schokoprodukte zurückgerufen, die in Arlon hergestellt und von dort ausgeliefert wurden. Dies betrifft zahlreiche EU-Länder, aber beispielsweise auch die USA, Australien und Israel. Laut Ferrero hatte man die Salmonellen bereits am 15. Dezember 2021 in dem Werk entdeckt. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

In Deutschland erstreckt sich der Warenrückruf auf alle Chargen von Schokoladenprodukten der Marke „Kinder“, die in Belgien produziert wurden. Der Schutz der Verbraucher müsse oberste Priorität haben, so der Ferrero-Konzern. Er erstellte deshalb für seine Kunden eine Liste der zurückgerufenen Produkte und veröffentlichte eine Warnung im Internet.

Diese Produkte werden in Deutschland zurückgerufen:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung Maxi Classic Ei Weihnachten 100g

EAN VB: 4008400230726

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Überraschung Maxi Rosa Ei Weihnachten 100g

EAN VB: 4008400231723

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Stiefel 219g

EAN VB: 8000500371435

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Geschenktüte 193g

EAN VB: 8000500370551

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400270326

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

kinder Mix Tisch-Adventskalender 127g

EAN VB: 8000500242131

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

Laut Ferrero hätten Ermittlungen zudem ergeben, dass das nachfolgende Produkt in Deutschland in Testmärkten in Verkehr gebracht wurde. Es sei nun ebenfalls vom Rückruf betroffen:

kinder Mix Geschenktüte 194g

EAN VB: 8000500390160

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

Sämtliche genannten Waren wurden in Belgien hergestellt, so der Ferrero-Konzern. Alle anderen hauseigenen Produkte, einschließlich anderer „Kinder“-Produkte, seien von dem Rückruf nicht betroffen. Das Unternehmen arbeite mit den Einzelhändlern zusammen, um sicherzustellen, dass betroffene Produkte nicht mehr im Handel verfügbar seien. Sollten Verbraucher dennoch eines dieser Produkte besitzen, werde vom Verzehr abgeraten. Kunden könnten die betroffene Ware in der Regel auch ohne Kassenbon im Supermarkt zurückgeben. (mit dpa)