Von den zehn Patienten, die in Deutschland aufgrund von verseuchtem Hühner-Dönerfleisch an Salmonellose erkrankt sind, befinden sich vier in Berlin. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung der Berliner Zeitung mit und bezog sich dabei auf Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI). Salmonellose ist die Erkrankung, die auftreten kann, wenn Menschen mit Salmonellen verseuchte Nahrung zu sich nehmen.

Die vier Fälle konnten den Informationen des RKI nach eindeutig den Kebab-Salmonellen zugeordnet werden. Insgesamt hat Berlin laut dem epidemiologischen Wochenbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) fünf Salmonellen-Fälle verzeichnet.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass von Polen aus verdorbenes Hühner-Fleisch nach ganz Europa ausgeliefert worden war. Ein Mensch starb, mehrere wurden im Krankenhaus behandelt. Zuerst hatte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien davon berichtet. Das Fleisch war den Angaben zufolge in Österreich für mindestens 27 Salmonellose-Erkrankungen zwischen Februar und Anfang Juli verantwortlich.

Nach den Berichten aus Österreich teilte das RKI am Mittwoch mit, dass in Deutschland zehn Salmonellen-Fälle registriert worden seien. „Es gibt derzeit drei Ausbruchsgeschehen, die möglicherweise mit der Berichterstattung aus Österreich in Verbindung stehen“, hieß es. Wie es den vier Personen mit Salmonellen-Erkrankungen in Berlin geht, ist unklar.