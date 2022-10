Salt-N-Pepa-Rapperinnen erhalten „Walk of Fame“-Stern Mit „Let’s Talk About Sex“ (1991) und „Whatta Man“ (1993) feierten sie international Erfolge. Nun wird die Gruppe mit einer Plakette ausgezeichnet. dpa

ARCHIV - Sandra 'Pepa' Denton (l-r), DJ Spinderella und Cheryl 'Salt' James von Salt-N-Pepa bekommen einen eigenen Stern. Nina Prommer/EPA/dpa

Los Angeles -Die Rapperinnen der US-Band Salt-N-Pepa, die in den 1980er Jahren erste Erfolge feierten, sollen auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag bekannt.