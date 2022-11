Salt-N-Pepa-Rapperinnen mit „Walk of Fame“-Stern geehrt Mit „Let’s Talk About Sex“ (1991) und „Whatta Man“ (1993) feierten sie international Erfolge. Nun bekommt die Gruppe eine der begehrten Plaketten in Hollywood. dpa

Die Rapperinnen der US-Band Salt-N-Pepa werden auf dem Hollywood «Walk of Fame» geehrt. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Hip-Hop-Frauenpower auf dem „Walk of Fame“: Die Rapperinnen der US-Band Salt-N-Pepa, die in den 1980er Jahren erste Erfolge feierten, sind in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden. Auf dem berühmten „Walk of Fame“-Bürgersteig enthüllten die Musikerinnen Cheryl 'Salt' James (56) und Sandra 'Pepa' Denton (55) gemeinsam mit Deidra Roper (51), auch als DJ Spinderella bekannt, am Freitag (Ortszeit) die 2738. Plakette. Sie befindet sich gleich neben dem Stern von Hip-Hop-Ikone Missy Elliott.