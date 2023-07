39 Grad: Heißester Tag 2023 kann Temperaturrekord nicht knacken

Die für Deutschland bislang höchsten Temperaturen des Jahres hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute mit 38,8 Grad Celsius in Bayern registriert. Der Wert sei in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gegen 15.20 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Meteorologe anhand vorläufiger Daten am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Im ebenfalls im Norden Bayerns gelegenen Kitzingen waren es demnach 37,8 Grad, in Dresden-Strehlen in Sachsen 37,3 Grad.

In Berlin war es am Müggelsee am heißesten. Dort wurden aber „nur“ 36,5 Grad gemessen. Im brandenburgischen Nauen (Havelland) zeigte das Thermometer am Nachmittag 37 Grad an.

Deutscher Temperaturrekord noch lange nicht gebrochen

Weitere sehr hohe Werte waren auch in Baden-Württemberg zu vermelden. Notzingen (Landkreis Esslingen) verzeichnete 37,3 Grad, Stuttgart-Echterdingen 37,0 Grad. Selbst in Rostock-Warnemünde direkt am Ostseestrand seien es noch 33,1 Grad gewesen, sagte der DWD-Experte. Temperaturen von über 30 Grad wurden demnach im gesamten Osten der Republik sowie in Bayern und Baden-Württemberg gemessen. Nicht ganz so heiß war es hingegen im Nordwesten Deutschlands. Am Abend kam es in Teilen der Republik zu stärkeren Gewittern.

Den bisherigen Rekord für dieses Jahr hatte der vergangene Sonntag mit 38,0 Grad im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) gehalten.

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten noch einiges entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen. Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal zum Beispiel 40,1 Grad verzeichnet.

Wetterdienst erwartet Tropennacht in Berlin

Für eine Abkühlung in Berlin könnten in der Nacht zum Sonntag Regenschauer sorgen. Dennoch werde es laut DWD womöglich eine sogenannte Tropennacht - eine Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Begünstigt werde das durch die starke Bewölkung am Abend und in der Nacht. „Die Wolken wirken da wie eine warme Bettdecke“, sagte ein DWD-Sprecher. Tropennächte kommen demnach nur an ein paar wenigen Tagen im Jahr vor, besonders in Stadtgebieten.