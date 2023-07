Samuel L. Jackson liebt das Marvel-Universum

London -Hollywood-Star Samuel L. Jackson hätte gern in allen Filmen des Marvel-Universums mitgespielt. Das sagte der 74-Jährige, der als Agent Nick Fury unter anderem in „The Avengers“, „Captain Marvel“ und der neuen Serie „Secret Invasion“ mitspielt, der Deutschen Presse-Agentur in London.

„Ich werde nie müde, Nick Fury zu spielen, das steht völlig außer Frage“, stellte Jackson klar. „Ich bin fast schon enttäuscht, dass ich in den letzten 15 Jahren nicht in jedem Film zu sehen war, den sie gemacht haben.“

Hauptrolle in „Secret Invasion“

Dafür spielt Jackson in der Spionage-Serie „Secret Invasion“ erstmals die Hauptrolle. „Ich mache hoffentlich einen guten Job“, scherzte er, „damit sie mich noch eine ganze Weile behalten und ich noch in ein paar anderen Sachen mitspielen darf, die sich in der Planung befinden.“ Zumindest bis auf Weiteres ist Jackson auf jeden Fall dabei. Der nächste Kinofilm aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) mit ihm ist „The Marvels“ und soll am 8. November starten.

Seine Rolle in „Secret Invasion“ sei eine Gelegenheit, auf die er lange gewartet habe, sagte Jackson. In der Serie könne er auch andere Seiten von Fury zeigen, die in den bisherigen MCU-Filmen zu kurz gekommen seien. „Das haben wir noch nie gesehen“, betonte der viel beschäftigte Schauspieler. „Es ist eine Chance für das Publikum, mit ihm an andere Orte zu gehen, außerhalb seiner Arbeit.“