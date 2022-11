Sänger Frank Zander erhält Verdienstkreuz 1. Klasse Schon wieder Post vom Bundesrpäsidenten: Frank Zander erhält erneut eine Auszeichnung für sein soziales Engagement. Diesmal das Verdienstkreuz 1. Klasse. „Ja... dpa

ARCHIV - Frank Zander steht im Caritas-Foodtruck und verteilt warme Mahlzeiten an Obdachlose und bedürftige Menschen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Annette Riedl/dpa

Berlin -Für sein langjähriges Engagement für Obdachlose soll der Berliner Schlagersänger Frank Zander von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich ausgezeichnet werden. Nachdem der 80-Jährige bereits 2002 das Verdienstkreuz am Bande erhalten hatte, steht nun mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse die nächste Stufe an. Das Bundespräsidialamt bestätigte die Höherstufung für Zander am Montag auf Anfrage. Die Ehrung sei am 5. Dezember geplant, dem Tag des Ehrenamts. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.