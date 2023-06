Sängerin Steffi Landerer: Brandenburger Bierbotschafterin

Brandenburg bekommt erstmals eine Bierbotschafterin. Sängerin Steffi Landerer aus Fürstenwalde (Oder-Spree) wird am 17. Juni beim Brandenburger Brauereitreff...

Finsterwalde -Brandenburg bekommt erstmals eine Bierbotschafterin. Sängerin Steffi Landerer aus Fürstenwalde (Oder-Spree) wird am 17. Juni beim Brandenburger Brauereitreffen gekürt. Die 33-Jährige übernimmt das Amt als Bierbotschafterin von Schauspieler Jörg Schüttauf, der zwei Jahre lang deutschlandweit für die 27 regionalen Brauereien in Brandenburg und deren Biere warb.

Landerer wird beim Brauereitreffen in Finsterwalde (Elbe-Elster) gekürt, dort werden vom 16. Juni an Tausende Besucher erwartet. Gestartet wird mit dem traditionellen Fassbieranstich. Zum zweitägigen Programm gehören auch Live-Musik, Schaubrauen und die Vergabe eines Preises an Hobbybrauer. Nach Angaben der Veranstalter haben sich gut zwei Dutzend Teilnehmer mit ihren Bierkreationen angekündigt. Die selbst gebrauten Biere werden auf der Bühne unter anderem von Bierbotschaftern und Vertretern der professionellen Brauereien verkostet.