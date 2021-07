Potsdam - Nach den Einbrüchen in das Orangerieschloss des Potsdamer Welterbeparks Sanssouci und in zwei weitere Gebäude hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten den Schaden vorläufig auf mindestens rund 170.000 Euro beziffert. Hinzu kämen noch die Eigenleistung der Restauratoren und der Mitarbeiter des Schirrhofs, teilte die Stiftung am Donnerstag mit.

Ein 23-jähriger Mann hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch in den Neuen Kammern und an einer Villa nahe des Parks Scheiben eingeschmissen und dann im Orangerieschloss randaliert. Als die Polizei anrückte, stürzte er sich nackt vom Dach eines Pavillons des Orangerieschlosses und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den Randalierer aus dem Landkreis Teltow-Fläming wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Der Mann hatte vom Dach des Schlosses drei massive Vasen herabgestürzt. Diese Ornamentvasen aus Zinkguss, die in den 1970er-Jahren als Kopien angefertigt wurden, seien irreparabel zerstört und müssten ersetzt werden, berichtete die Stiftung. Bei einer vierten beschädigten Vase scheine die Restaurierung möglich. „Unter den zerstörten Fensterscheiben sind eine im 18. Jahrhundert gefertigte kleine originale Scheibe aus den Neuen Kammern und eine große Originalscheibe aus dem Orangerieschloss zu nennen“, hieß es weiter. Außerdem wurden mehrere Türen beschädigt.