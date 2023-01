Sarg im Stadion aufgebahrt: Fans erweisen Pelé die letzte Ehre

Der Sarg des Fußball-Idols steht seit Montag in der Mitte des Spielfelds seines langjährigen Vereins FC Santos. Fans nehmen nun persönlich Abschied von Pelé.

Fußballfans nehmen im Stadion Urbano Caldeira in Santos (São Paulo) Abschied von Pelé. AFP/Nelson Almeida

Zahlreiche Fans haben dem verstorbenen brasilianischen Fußball-Idol Pelé im Stadion der Stadt Santos die letzte Ehre erwiesen. Der Sarg des am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorbenen Stürmer-Stars wurde am Montag in der Mitte des Spielfelds im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos aufgebahrt. 24 Stunden lang sollten die Fans die Gelegenheit haben, sich persönlich vom „König“ des Fußballs zu verabschieden.

Am Flughafen von São Paulo wurden laut Medienberichten die Sicherheitsmaßnahmen angesichts der erwarteten Fußballer, Politiker und Prominenten verstärkt, die an der öffentlichen Totenwache in Santos teilnehmen wollten.

Trauerzug durch São Paulo

Nach dem Ende der Totenwache soll der Sarg am Dienstag in einem Trauerzug durch die Straßen der brasilianischen Hafenstadt gefahren werden. Pelés Beisetzung soll dann im Familienkreis stattfinden.

Pelé, der mit bürgerlichen Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er ist der einzige Fußballer, der drei Mal Weltmeister wurde – 1958, 1962 und 1970. Im fußballverrückten Brasilien wurde er als „O Rei“, der König, verehrt. Insgesamt erzielte der Stürmer in seiner 21-jährigen Karriere sagenhafte 1281 Tore in 1365 Spielen als Profi.