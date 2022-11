Sattelzug mit Batterien für Tesla in Unfall verwickelt Ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf dem Berliner Ring im Kreis Oberhavel hat zu erheblichen Behinderungen und einem Einsatz der Betriebsfe... dpa

Birkenwerder -Ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf dem Berliner Ring im Kreis Oberhavel hat zu erheblichen Behinderungen und einem Einsatz der Betriebsfeuerwehr des Unternehmens Tesla geführt. Ein Sattelzug, der Batterien für den US-Elektroautobauer in Grünheide geladen hatte, wurde bei dem Unfall am Freitag in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.