Hygienevorschriften

:

„Saubere-Küchen-Gesetz“: Mehr Durchblick beim Thema Hygiene in Berlin

In Gastronomiebetrieben sollen in Zukunft die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung sichtbar werden. Der Senat beschloss das Gesetz am Dienstag.

