In Saudi-Arabien ist eine Frau für das Betreiben eines vermeintlich regierungskritischen Twitter-Accounts zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Der 50-jährigen Noura al-Qahtani werde vorgeworfen, „das Internet zur Zerstörung der sozialen Ordnung“ genutzt zu haben. Dies gehe aus einem Gerichtsdokument hervor, das der Menschenrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now (DAWN) vorliege.

Das drastische Urteil – 45 Jahre Gefängnis und anschließend 45 Jahre Ausreiseverbot – ist Teil verstärkter Bemühungen der saudischen Königsfamilie, Aktivismus und Regimekritik in den sozialen Medien zu unterdrücken. Bereits vor wenigen Wochen war die eigentlich in Großbritannien lebende Akademikerin Salma al-Schihab für das Teilen regimekritischer Twitter-Beiträge zu 34 Jahren Haft verurteilt worden.

Gericht: 45 Jahre Haft wegen regierungskritischer Tweets

Laut den Gerichtsunterlagen hatte al-Qahtani im Juli 2021 einen anonymisiertes Twitter-Konto angelegt und auf diesem unter anderem Kritik am saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geäußert. Zudem werfe man ihr den illegalen Besitz eines von dem ebenfalls in Haft sitzenden Islam-Gelehrten Salman Alaoudh geschriebenen Buches vor, berichtete der Guardian. Nach Recherchen des Mediums leide die 50-Jährige unter gesundheitlichen Problemen und sei zudem Mutter eines pflegebedürftigen zehnjährigen Kindes.

Die Verurteilung von Aktivisten und Dissidenten ist in Saudi-Arabien durch ein besonders vage formuliertes Antiterrorgesetz quasi uneingeschränkt möglich. Laut diesem ist die „Erstellung, Vorbereitung, Übermittlung und Speicherung jeglicher Inhalte, die gegen die öffentliche Ordnung, religiöse Werte, die öffentliche Moral oder die Privatsphäre verstoßen“, strafbar.