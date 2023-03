Sauerstoffbehälter explodiert in brennendem Rettungswagen Bei einem Brand in einem Krankentransporter ist es in Berlin zu einer Explosion gekommen. In dem Rettungswagen war am Donnerstagmittag auf einem Autobahnzubr... dpa

ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -Bei einem Brand in einem Krankentransporter ist es in Berlin zu einer Explosion gekommen. In dem Rettungswagen war am Donnerstagmittag auf einem Autobahnzubringer zwischen der A100 und der A115 aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Feuerwehr war demnach gerade dabei, die Flammen zu löschen, als ein mit Sauerstoff gefüllter Druckgasbehälter explodierte.