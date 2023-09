Ein Obdachloser hat am Donnerstagabend eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Charlottenburg mit einem Messer attackiert. Nach Angaben der Polizei sprachen drei Ordnungsbeamte den Mann gegen 21 Uhr am Savignyplatz an. Sie forderten den 39-Jährigen auf, den Ort zu verlassen, da sich mehrere Bürger beschwert hatten und erteilten ihm einen Platz verweis.

Der Mann soll daraufhin eine 24-jährige Mitarbeiterin des Ordnungsamtes mit der Faust gegen das Bein geschlagen haben und sie danach mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau konnte ausweichen und mithilfe ihrer Kollegen den Mann überwältigen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nahmen dem Obdachlosen das Messer ab und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.