Schadenersatzklage nach Razzia: Vergleich gescheitert Mehr als sechs Jahre nach einer Razzia im Berliner Großbordell „Artemis“ beschäftigt eine Schadenersatzklage der Betreiber weiter die Justiz. Ein Vergleichsv... dpa

Berlin -Mehr als sechs Jahre nach einer Razzia im Berliner Großbordell „Artemis“ beschäftigt eine Schadenersatzklage der Betreiber weiter die Justiz. Ein Vergleichsvorschlag des Berliner Kammergerichts ist am Freitag nach mehr als dreistündiger zäher Verhandlung gescheitert. Zwar war das Land Berlin letztlich bereit, sich wie gefordert für frühere Äußerungen zu den Ermittlungen zu entschuldigen. Über die Höhe einer Entschädigung an die Betreiber, die als Spende an eine Organisation zur Unterstützung krebskranker Kinder gezahlt werden sollte, wurde aber keine Einigkeit erzielt. Damit ist der Ausgang des Verfahrens wieder völlig offen.