Schadstoffe gefunden: Polizeiakademie Berlin ab sofort gesperrt

In einem Haus der Polizeiakademie wird gerade die Decke in einigen Räumen saniert. Dabei werden Baustoffe verwendet, die schädlich sein könnten.

In einem Gebäude der Berliner Polizeiakademie sind wegen des Verdachts einer Schadstoffbelastung mehrere Räume gesperrt worden.

Der Grund für die Sperrung sind laut der Polizei Baumaterialien. In dem Haus in Charlottenburger Chaussee finden gerade Sanierungsarbeiten an der Decke statt.

Mit der umfangreichen Untersuchung der betroffenen Bereiche und der Baustoffe wurde eine Fachfirma beauftragt. Bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses bleiben die Räume gesperrt, heißt es weiter.