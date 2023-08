Schädelhirntrauma: 16-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß in Hermsdorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hermsdorf ist am Montagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Eine 37-Jährige soll gerade im Auto auf der Solquellstraße unterwegs gewesen sein, als sie kurz darauf mit dem Teenager auf dem Rad kollidierte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Auf der Kreuzung mit der Straße Waldseeweg stieß sie schließlich mit einem 16-Jährigen zusammen. Dieser erlitt dabei ein Schädelhirntrauma und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.