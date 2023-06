Schalke-Fans verletzen beim Hertha-Spiel Polizisten: Fahndung nach diesen Randalierern

Die Berliner Polizei fandet nach mehreren Fans des FC Schalke 04 und hat dazu Fotos veröffentlicht. Die abgebildeten fünf Männer werden verdächtigt, im Oktober 2022 beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC im Berliner Olympiastadion randaliert und mehrere Polizisten verletzt zu haben, einen von ihnen schwer.

Die Männer aus dem Schalker Fanblock sollen bei der Bundesligabegegnung gegen Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04 am 23. Oktober an einem schweren Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte beteiligt gewesen sein, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Polizei fahndet auch nach diesen beiden Schalke-Fans. Polizei Berlin

Bei den Attacken erlitten mehrere Polizisten Verletzungen. Ein Beamter stürzte eine Treppe hinab und wurde anschließend von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.



Die Polizei Berlin fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Falls einer der unbekannten Tatverdächtigen im öffentlichen Straßenland gesehen wird, bittet die Polizei darum, nicht an die Personen heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt ein für Sportgewalt zuständiges Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter den Telefonnummern (030) 4664-964510, per E-Mail an mailto:lka645gef@polizei.berlin.de, die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Stichwort „Wiedererkannter Straftäter anlässlich des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04.“ entgegen.