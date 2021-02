Stuttgart - Der FC Schalke 04 taumelt dem Abstieg in der Fußball-Bundesliga entgegen. Nach dem Wirbel um die angebliche Forderung von Führungsspielern nach einer Ablösung von Trainer Christian Gross erlebte der Tabellenletzte am Sonnabend mit 1:5 (1:3) ein Debakel beim VfB Stuttgart. Der FC Bayern München festigte durch den 5:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Köln die Spitzenposition. Verfolger RB Leipzig traf am Samstagabend (18.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund gewann mit 3:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld und verkürzte den Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf drei Punkte. Der VfL Wolfsburg bleibt durch das 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC auf Rang drei und vergrößerte die Sorgen bei den Berlinern.

Schon vor Anpfiff neue Unruhe bei Schalke

Bereits vor dem Anpfiff herrschte neue Unruhe bei Schalke. Ein Klubsprecher wies übereinstimmende Medienberichte zurück, wonach Profis einen Trainerwechsel gefordert haben sollen. Lizenzspielerchef Sascha Riether ließ die genauen Inhalte von Gesprächen mit Spielern in dieser Woche offen. Auf dem Platz lag der Revierklub bereits nach einer guten halben Stunde mit 0:3 durch die Tore von Wataru Endo (10./26. Minute) und Sasa Kalajdzic (34.) zurück. Der Treffer von Kapitän Sead Kolasinac (40.) war zu wenig, Nabil Bentaleb vergab einen Foulelfmeter gegen VfB-Keeper Gregor Kobel (72.). Stuttgarts Philipp Klement (88.) und Daniel Didavi (90.+2) machten das Schalker Debakel perfekt.

Mit den Rückkehrern Thomas Müller und Serge Gnabry konnten die Bayern ihre kleine Bundesliga-Schwächephase nach zuletzt zwei sieglosen Spielen überwinden. Eric Maxim Choupo-Moting (18. Minute), Weltfußballer Robert Lewandowski (33./65.) mit seinen Saisontreffern 27 und 28 sowie Gnabry (82./86.) ebenfalls per Doppelpack trafen beim verdienten Erfolg gegen harmlose Kölner. Das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht der Rheinländer durch Ellyes Skhiri (49.) ließ nur zeitweise Spannung aufkommen.

Dortmund zeigte wie schon zuletzt beim 3:2 beim FC Sevilla und dem 4:0 bei Schalke eine solide Leistung. Nach einer offensiv harmlosen ersten Halbzeit sorgten Mahmoud Dahoud (48. Minute), Jadon Sancho (58.) und Reinier (81.) für den verdienten Erfolg. Nach nun fünf Partien ohne Sieg und dabei nur einem Punkt wächst hingegen die Abstiegsgefahr bei Bielefeld.