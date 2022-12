Schauspieler Hans Peter Hallwachs gestorben Hans Peter Hallwachs zählte zu den häufigsten Gästen in deutschen Fernsehkrimis. Seine Stimme wird Hörspielfans noch lange begleiten. dpa

ARCHIV - Der Schauspieler Hans Peter Hallwachs am 18.04.2012 in Berlin bei der Premiere des ARD Fernsehfilms "Die Heimkehr". ld/dpa/Archivbild Robert Schlesinger/dpa-Zentralbi

Berlin -Der Schauspieler und Hörspielsprecher Hans Peter Hallwachs ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Familienkreis. Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen, war jedoch fast immer in Nebenrollen zu sehen. So spielte er allein in 16 „Tatort“-Krimis der ARD mit, unter anderem in der allerersten Folge „Taxi nach Leipzig“. In der ZDF-Serie „Der Alte“ hatte Hallwachs 13 Auftritte.