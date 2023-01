Schauspieler Julian Sands seit nunmehr elf Tagen vermisst Immer noch keine Spur vom britischen Schauspieler Julian Sands. Er ist beim Wandern in einer Bergregion im US-Bundesstaat Kalifornien verschollen - Rettungst... dpa

Los Angeles -Elf Tage nach seinem Verschwinden bei einer Wanderung dauert die Suche nach dem britischen Schauspieler Julian Sands („Zimmer mit Aussicht“) weiter an. Die Familie des 65-Jährigen bedankte sich in einer Mitteilung bei den Einsatzkräften. „Wir sind zutiefst berührt von der Welle der Liebe und Unterstützung“, hieß es in dem Text, den das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino auf Twitter teilte.