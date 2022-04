Der durch „Cinema Paradiso“ und zahlreiche andere Filme bekannte französische Schauspieler und Regisseur Jacques Perrin ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 80 Jahren „friedlich entschlafen“, teilte sein Sohn Mathieu Simonet in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur AFP mit.

Der am 13. Juli 1941 in Paris geborene Perrin hatte seine Filmkarriere in den 50er-Jahren begonnen. Seine erste Hauptrolle übernahm er 1961 an der Seite von Claudia Cardinale in „Das Mädchen mit dem leichten Gepäck“.

Bis zu seinem Lebensende spielte er in mehr als 70 französischen und italienischen Filmen mit, darunter das Filmmusical „Die Mädchen von Rochefort“ von 1967 und der Oscar-prämierte Film „Cinema Paradiso“ aus dem Jahr 1988. Darin spielte er den Filmemacher Salvatore, der seine Kindheit in einem sizilianischen Dorf und dem dortigen Kino Revue passieren lässt.

#Frankreich: Jaques Perrin ist heute verstorben. Ich hatte das Glück, ihm zu begegnen und ihm als ständiges Mitglied der Jury den Frederic-Rossif-Preis 2019 zu überreichen. Das war gestern! #jacquesperrin #film #dokumentarfilm pic.twitter.com/HjcWeqfMga — Frederic von Lothringen (@von_lothringen) April 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Perrin war außerdem an der Produktion von etwa 15 Filmen beteiligt, darunter „Z“, der 1970 den Oscar als bester fremdsprachiger Film bekam. Als engagierter Umweltschützer produzierte der Franzose außerdem mehrere Natur-Dokumentarfilme. Als Regisseur drehte er 2001 „Nomaden der Lüfte - Das Geheimnis der Zugvögel“, der für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert wurde. Sein Film „Unsere Ozeane“ gewann 2011 den César für den besten Dokumentarfilm.