Kultur in Berlin

Schauspielerin Katharina Thalbach: Habe eine Schwäche für merkwürdige Wesen

Am 24. Juli feiert das Stück „Mord im Orientexpress“ an den Kudammbühnen in Berlin Premiere. Thalbach spielt mit und verrät, warum ihr das Skurrile so liegt.

