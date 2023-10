Scheidung: In Berlin scheitern plötzlich deutlich mehr Langzeit-Ehen

Die Scheidungen von Langzeit-Ehen nehmen in Berlin seit dem vergangenen Jahr deutlich zu. 838 der sogenannten silbernen Ehen gingen in die Brüche, das entspricht einem Anstieg im Jahresvergleich um 23,4 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch bekannt gab. Eine silberne Ehe bedeutet, dass das Paar 25 Jahre oder länger verheiratet ist.

Die Anzahl aller Scheidungen in der Hauptstadt blieb mit 5851 im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich. Indirekt von den Scheidungen waren auch 4428 Minderjährige betroffen. In 1,9 Prozent der Scheidungsfälle handelte es sich um gleichgeschlechtliche Paare; seit Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten.