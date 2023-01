Schick will sorbische und wendische Traditionen stärken Sorbische und wendische Traditionen in Cottbus sollen in der Stadt weiter gestärkt und gepflegt werden. „Sie haben ihren festen Platz im Leben, in den ländli... dpa

Cottbus -Sorbische und wendische Traditionen in Cottbus sollen in der Stadt weiter gestärkt und gepflegt werden. „Sie haben ihren festen Platz im Leben, in den ländlich geprägten Ortsteilen und dank des Niedersorbischen Gymnasiums auch hier im Stadtzentrum“, erklärte Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) am Donnerstag beim Empfang von Schülerinnen und Schülern des Gymnasium im Rathaus. Mit dem traditionellen Zapust-Umzug trieben sie den Winter aus. Für die Zwölftklässler gab es neben Tanz und Musik auch Eier, Speck und Geld. Die sorbischen/wendischen Bräuche und Traditionen seien neben der niedersorbischen Sprache identitätsstärkend für die zweisprachige Stadt und ein Teil der Lebensfreude, sagte das Stadtoberhaupt.