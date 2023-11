Schießerei in Köln: Zwei Schwerverletzte, Hintergründe rätselhaft

In Köln sind am Donnerstagabend bei einer Schießerei zwei Männer schwer verletzt worden. Wie der Kölner Express berichtet, kam es in der Venloer Straße im Stadtteil Ehrenfeld zunächst zu einem Streit.



Gegen 18.30 sei die Polizei zu einer Schlägerei gerufen worden, sagte Polizeisprecher Carsten Rust der Zeitung. Die Beamten fanden zwei Personen mit schweren Verletzungen vor. Mehrere Menschen seien vom Tatort geflüchtet.

Die Identität der Männer, die sich bei Eintreffen der Polizei mit Schussverletzungen auf der Fahrbahn befanden, stehe derzeit noch nicht fest, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die beiden Männer liegen derzeit auf der Intensivstation.