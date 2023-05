Schießerei in Café in Berlin-Gesundbrunnen: Zwei Verletzte

Zwei Männer betreten ein Café in der Jülicher Straße in Berlin-Gesundbrunnen. Es kommt zum Streit. Zwei Gäste werden verletzt, einer von ihnen schwer.

In Berlin-Gesundbrunnen sind zwei Männer bei einer Schießerei in einem Café verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei Berlin auf Anfrage bestätigte, ereignete sich die Tat am Sonntagabend in der Jülicher Straße.

Zwei Männer haben demnach das Café betreten. Daraufhin kam es mit einem 33-jährigen Gast zu Streit. Einer der Männer zog eine Waffe und schoss auf den 33-Jährigen. Dieser wurde schwer am Bein verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Informationen der Polizei nicht. Während der Schießerei wurde auch ein 19-jähriger Mann getroffen, der leicht verletzt wurde. Er musste ambulant behandelt werden und konnte das Krankenhaus verlassen.

Die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen. Die Hintergründe des Streits sind unklar.