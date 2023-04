Schiff mit Wissenschaftsausstellung tourt wieder durchs Land Auf einem Ausstellungsschiff können sich Interessierte im Frühjahr und Sommer in vielen deutschen Städten über das Universum informieren. Startort der diesjä... dpa

Berlin -Auf einem Ausstellungsschiff können sich Interessierte im Frühjahr und Sommer in vielen deutschen Städten über das Universum informieren. Startort der diesjährigen Tour der „MS Wissenschaft“ ist Berlin-Mitte: Dort öffnet die Schau vom 9. Mai an (ab 15.00 Uhr) am Schiffbauerdamm, wie die Initiative Wissenschaft im Dialog mitteilte. An Bord seien rund 30 Exponate zum Thema des Wissenschaftsjahres 2023 „Unser Universum“.