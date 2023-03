Schifffahrts-Saison in Potsdam ist eröffnet: Hebewerk öffnet Mit einer Rundfahrt ist die Schifffahrtssaison in Potsdam eröffnet worden. Das erste Schiff verließ am Samstag das Winterquartier und ging auf Rundfahrt, wie... dpa

Potsdam/Niederfinow -Mit einer Rundfahrt ist die Schifffahrtssaison in Potsdam eröffnet worden. Das erste Schiff verließ am Samstag das Winterquartier und ging auf Rundfahrt, wie die Weisse Flotte Potsdam mitteilte. Die Schiffe fahren vorbei an mehreren Schlössern und Parks der Hohenzollern. Die Weisse Flotte bietet Linien- und Ausflugsfahrten auf der Havel und den Havelseen an - tagsüber und abends. Die Hauptsaison endet regulär am 31. Oktober.