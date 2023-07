Berlin: Polizisten schwimmen durch Schlachtensee und bergen leblosen Mann – Reanimation

Eine Polizistin und ein Polizist haben am Sonntagabend einen leblosen Mann aus dem Schlachtensee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gezogen. Die beiden Beamten haben mit ihrem schnellen Eingreifen dafür gesorgt, dass der 45-Jährige wiederbelebt werden konnte, sagte Feuerwehrsprecher Rolf Erbe. Sein Zustand sei aber weiterhin kritisch.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann weit draußen auf dem See trieb. Er sei laut ersten Erkenntnissen der Retter aus gesundheitlichen Gründen von seinem Stand-up-Paddleboard gefallen. Alarmierte Polizisten sprangen sofort ins Wasser und schwammen fast durch den ganzen See, um den Mann zu retten. Als sie ihn mit vereinten Kräften an das weit entfernte Ufer gebracht hatten, hatte er keine Vitalfunktionen mehr, so der Feuerwehrsprecher.

„Die Polizistin und der Polizist begannen sofort mit der Reanimation. Dank ihres schnellen Eingreifens haben sie ihm erstmal das Leben gerettet“, sagte Erbe der Berliner Zeitung. Feuerwehrleute, die um kurz vor 19 Uhr alarmiert worden waren, konnten die Wiederbelebung erfolgreich zu Ende führen. Der Mann kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Erst am Samstagabend hatte die Feuerwehr einen leblosen Mann aus dem Weißen See in Pankow geborgen. Für den 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. „Derartige Einsätze gehen uns immer besonders nah, weil sie oft vermeidbare Unfälle sind“, sagte Erbe. Vor allem Alkoholkonsum und Leichtsinn spielen dabei eine große Rolle. „Die Menschen wollen dann untrainiert über einen See schwimmen oder springen von irgendwo runter, wo es nicht besonders tief ist“, erklärte der erfahrene Feuerwehrsprecher.

#Wasserrettung am #Schlachtensee

Notruf über regungslose Person mitten auf dem See. Einsatzkräfte der @polizeiberlin waren zuerst am Ort, retteten die Person aus dem Wasser und begannen Wiederbelebung. Rettungsteam mit #Notärztin haben übernommen, Person kam in Klinik. #GoodJob pic.twitter.com/PVrI4fGKnL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2023

Insbesondere im Sommer müssen die Rettungskräfte ein- bis zweimal am Tag zu solchen Einsätzen an Berliner Seen ausrücken. „Das tut weh, sowas über Jahrzehnte hinweg erleben zu müssen“, meint Erbe. In den kalten Monaten sei das ein bis zweimal die Woche der Fall – höchstens.