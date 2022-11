Schlägerei im Görlitzer Park in Kreuzberg: Zwei Verletzte

Ein Streit im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat am Samstagmorgen mit einer Schlägerei geendet. Nach ersten Zeugen-Informationen wurden bei der Auseinandersetzung an der Skalitzer Straße, Ecke Görlitzer Straße zwei Männer verletzt.

Beide kamen in ein Krankenhaus. Die anderen Personen, die an der Schlägerei beteiligt waren, sollen sich vor Eintreffen der Polizei und Feuerwehr in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Hintergründe der Streits sind noch vollkommen unklar. Die Polizei Berlin hat die Ermittlungen aufgenommen.