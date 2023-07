Bei einer Prügelei im Berliner Bezirk Neukölln sind am Mittwochabend mehrere Polizisten und auch ein unbeteiligter Radfahrer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 17.45 Uhr wurden Beamte der Berliner Polizei auf eine Schlägerei vor einem Casino in der Straße Hasenheide aufmerksam. Auf dem Gehweg prügelten sich drei 20-Jährige. Als die Polizisten anrückten, flüchtete eine Person plötzlich. Die beiden Verbliebenen griffen indes die Beamten an. Bei der Festnahme wurde eine Polizistin an der Hand verletzt. Sie konnte ihren Dienst allerdings im Anschluss fortsetzen.

Verfolgungsjagd in Neukölln: 20-Jähriger flüchtet, fällt, wird festgenommen

Zivilpolizisten verfolgten derweil den entkommenen Dritten, der bei seiner Flucht einen unbeteiligten Fahrradfahrer umstieß. Der 43-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.

Im weiteren Verlauf der Flucht stürzte der 20-Jährige allerdings und blieb auf der Fahrbahn liegen. Als die Polizei ihn dann fasste, leistete er erneut Widerstand. Bei dieser Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt, die ihren Dienst anschließend nicht weiterführen konnten.

Der Verdächtige kam in einen Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach einer Blutentnahme zu einem Kommissariat eingeliefert. Die beiden anderen Beteiligten wurden nach einer Identitätsfeststellung in die Freiheit entlassen.