Gewaltausbruch in Moabit: Dutzende Männer prügeln nach Fußballspiel auf Duo ein

In Moabit kam es am Sonntag zu einer Schlägerei und auch zu einem Landfriedensbruch. Ein 43-jähriger Mann und ein 18-Jähriger gerieten laut der Berliner Polizei nach einem Kreisliga-Fußballspiel in Reinickendorf in einen Streit. Die Auseinandersetzung soll sich noch vor Ort geklärt haben, trotzdem verabredeten sich die beiden für ein Treffen. Dieses artete dann in Gewalt aus.

Der 43-jährige Mann erschien zu der Verabredung schließlich mit einem Begleiter an dem vereinbarten Treffpunkt an der Birkenstraße in Moabit gegen 18.20 Uhr. Der 18-Jährige wartete dort bereits mit dreißig bis vierzig Männern auf die beiden, darunter mehrere Angehörige des 18-Jährigen.

Schlägerei in Moabit: Polizei beschlagnahmt mehrere Waffen

Die beiden Männer wurden von der Gruppe umringt und unvermittelt mit verschiedenen gefährlichen Gegenständen angegriffen. Zum Ort alarmierte Polizeikräfte konnten die Auseinandersetzung kurze Zeit später auflösen. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, ebenso ein 17- und 26-jähriger Angreifer.

Von der Polizei wurde unter anderem ein Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker und mehrere Baseballschläger als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Ein 28-jähriger Beteiligter wurde im Anschluss an die Maßnahmen einem Polizeigewahrsam zugeführt, da er zwei Personen bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben soll.