Schlägerei und Messerstecherei in Lichtenrade – mehrere Verletzte

Zwei Gruppen sind in der Nacht zu Sonntag in Lichtenrade in einen Streit geraten, aus dem fünf von sechs Personen der einen Gruppe verletzt herausgingen. Die andere Gruppe, bestehend aus vier Männern, ist flüchtig. Wie die Polizei mitteilte, begann die Auseinandersetzung gegen 3 Uhr am Lichtenrader Damm Ecke Buckower Chaussee. Warum die beiden Gruppen zu streiten begannen, ist laut Polizei noch unklar. Jedenfalls soll sich aus dem Streit eine Schlägerei entwickelt haben, bei der einer der Männer aus der Vierergruppe ein Messer zog.

Damit verletzte er einen 39-jährigen und einen 57-jährigen Mann aus der größeren Gruppe. Eine Frau und zwei weitere Männer der Sechsergruppe erlitten Verletzungen, die laut Polizei von Schlägen herrühren könnten. Die drei wurden ambulant versorgt, während die beiden Männer mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Ältere wurde mit einer Rückenverletzung stationär aufgenommen, der Jüngere konnte nach der Versorgung seiner Stichwunde am Oberschenkel wieder gehen. Die gegnerische Gruppe floh wohl in Richtung Trabrennbahn Mariendorf.