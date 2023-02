Eine Schlägerei vor einem Club in Berlin-Charlottenburg führte in der Joachimsthaler Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Es gibt mindestens ein Verletzten.

Schlägerei vor Club in Berlin-Charlottenburg: Mindestens ein Verletzter

Vor einem Club in Berlin-Charlottenburg hat sich in der Nacht eine größere Schlägerei ereignet. Christoph Soeder/dpa

In Berlin-Charlottenburg hat es in der Nacht zu Samstag vor einem Club eine größere Schlägerei gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte, ereignete sich die Auseinandersetzung vor einer Disko in der Joachimsthaler Straße.

Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Die Polizei war von 1 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht im Einsatz. Nähere Details sind noch nicht bekannt.