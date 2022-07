Vor dem Club „Matrix“ am Warschauer Platz in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht zu Dienstag ein Streit eskaliert. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilt, geriet zuerst ein 18-jähriger Mann mit einem Unbekannten in Streit. Weil einige Gäste schlichten wollten, entwickelten sich tumultartige Szenen.

Zwischenzeitlich versammelten sich 40 bis 60 Leute vor dem Club, die Situation wurde offenbar für einige unübersichtlich. Ein Matrix-Mitarbeiter setzte daraufhin Pfefferspray ein und verletzte so elf Menschen. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei schrieb insgesamt drei Anzeigen wegen Körperverletzung. Auch gegen den 44-jährigen „Matrix“-Mitarbeiter wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.