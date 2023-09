Schlaganfall mit 23: Mann nach Behandlung in Cottbus wieder gesund

Der 23-jährige Alexej Heß ist nach einem Schlaganfall Mitte September durch eine Behandlung im Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum wieder vollständig geheilt. Wie das Klinikum mitteilte, spürte der 23-Jährige am 17. September, wie seine rechte Körperseite taub wurde. Seine Freundin wählte den Notruf und er wurde in das Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Symptomatik gingen die Ärzte von einem Schlaganfall aus und leiteten eine Computertomografie des Kopfes und der hirnversorgenden Arterien ein. Als sich der Verdacht bestätigte, wurde der 23-Jährige nach der Behandlung mit einem blutgerinnselauflösenden Medikament umgehend operiert.

Ursache für Schlaganfall bei 23-Jährigem noch unklar

Der Trombus konnte bereits beim ersten Versuch vollständig abgesagt werden. Bereits am Abend nach der Operation stellten die Ärzte nur noch wenige Beschwerden bei Heß fest. „Sprach- und Lauffähigkeit sind bereits wenige Stunden danach wieder zurückgekommen“, so der 23-Jährige. Eine Prävention bleibender Schäden ist vor allem möglich, wenn eine Operation bald nach dem Anfall erfolgt. Dies betrage teilweise nur Minuten bis zu wenige Stunden.

„Herr Heß wird bald wieder ein völlig normales Leben führen können“, heißt es aus dem Klinikum. Er fühle sich nach der Behandlung wie neugeboren, sagt der Patient stolz. „Ich bin vollkommen erleichtert. Gott sei Dank kann ich ohne Einschränkungen weiterleben.“ Im nächsten Jahr wird Alexej Heß Vater.

Warum Heß in einem so jungen Alter einen Schlaganfall erlitt, ist noch unklar. Ärzte vermuten, dass eine „Veränderung an einer Herzklappe“ dazu geführt haben könnte.