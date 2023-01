Schlager-Star Drews beendet Bühnenkarriere mit Abschiedsshow Nach jahrzehntelanger Karriere hat sich Schlager-Ikone Jürgen Drews am Samstag offiziell von der Bühne verabschiedet. „Ich habe so viele schöne Dinge erlebt,... dpa

PRODUKTION - Der deutsche Sänger und Moderator Florian Silbereisen (r) und der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews stehen während der Fernsehshow "Der große Schlagerabschied" gemeinsam auf der Bühne. Mit der Sendung verabschiedet sich Schlagersänger Jürgen Drews endgültig von der großen Bühne. Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig -Nach jahrzehntelanger Karriere hat sich Schlager-Ikone Jürgen Drews am Samstag offiziell von der Bühne verabschiedet. „Ich habe so viele schöne Dinge erlebt, und wenn ich mir es nochmal aussuchen könnte, würde ich fast alles wieder genauso machen“, sagte der 77-Jährige der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Ausstrahlung seiner Abschiedsshow „Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied“. Der gebürtige Brandenburger hatte bereits im Herbst 2021 seinen Abschied angekündigt. Dass sich dieser nun verschoben hat, habe terminliche Gründe gehabt, so Drews.