Schlägerei in Park in Steglitz: Jugendliche in Gewahrsam

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach einer Schlägerei in einem Park in Steglitz in Berlin hat die Polizei einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Jüngere der Beiden sei dann einem Erziehungsberechtigten übergeben worden, der 15-Jährige dem Jugendnotdienst, teilte die Polizei am Mittwoch mit.