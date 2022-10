Schlägerei mit Flaschen und Eisenstange in Berlin-Neukölln Bei einer Gruppenschlägerei vor einer Bar in Berlin-Neukölln sind mehrere Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war zunächst von etwa zehn Mensche... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einer Gruppenschlägerei vor einer Bar in Berlin-Neukölln sind mehrere Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war zunächst von etwa zehn Menschen die Rede, die sich in der Nacht zum Samstag an der Karl-Marx-Straße Ecke Kirchhofstraße prügelten. Neben Schlägen sollen die Männer auch Glasflaschen, eine Eisenstange und einen Fahrradständer aufeinander geworfen haben. Die Polizei nahm vier Männer zwischen 22 und 31 Jahren vorläufig fest.